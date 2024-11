Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 20 Novembre a Rozzano si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata con cielo coperto che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che raggiungerà i 13,8°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da ovest, si faranno sentire con intensità variabile, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura costante di 8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 76%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà di molto, con cielo ancora coperto e temperature che si manterranno sui 7-8°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando al 44% entro le ore centrali della mattina. I venti continueranno a soffiare da ovest, aumentando leggermente in intensità, fino a 9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature saliranno fino a 13,8°C, con una percezione termica che si attesterà attorno ai 12°C. I venti si faranno più intensi, raggiungendo punte di 30 km/h, rendendo l’aria più frizzante. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 5-7°C. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una certa freschezza nell’aria. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il bel tempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni indicano una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno fresche e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi, poiché la variabilità climatica è sempre in agguato. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 1 % 4.6 O max 5.7 Ponente 76 % 999 hPa 5 cielo coperto +7.7° perc. +6.3° prob. 3 % 8 O max 13.6 Ponente 76 % 996 hPa 8 nubi sparse +7.9° perc. +6.5° Assenti 8.1 O max 17.7 Ponente 73 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +10° Assenti 13 ONO max 22.1 Maestrale 62 % 996 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +12.3° Assenti 15.9 ONO max 31.7 Maestrale 39 % 996 hPa 17 cielo sereno +10.1° perc. +7.9° Assenti 26.7 NNO max 50.4 Maestrale 27 % 1000 hPa 20 cielo sereno +7.9° perc. +5° Assenti 18.5 NNO max 38.2 Maestrale 26 % 1004 hPa 23 nubi sparse +5.7° perc. +3.9° Assenti 8.5 NNO max 21.9 Maestrale 32 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:46

