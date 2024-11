Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Giovedì 28 Novembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +7,8°C durante la notte. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, senza precipitazioni previste. Nella mattina, il cielo sarà coperto con temperature tra +6,8°C e +11,2°C e umidità attorno al 62-86%. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento con nubi sparse e temperature tra 10,6°C e 11,6°C. La sera sarà tranquilla con temperature a +8,2°C. Venerdì, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno da 6,5°C a 10,9°C. Sabato, il clima sarà sereno e fresco, con temperature tra 5°C e 8,1°C. Non si prevedono piogge significative.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +7,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 3,5 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, e non si prevedono precipitazioni. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno fino alle 02:00, con temperature che scenderanno a +7,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 10%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che varierà da +6,8°C a +11,2°C tra le 06:00 e le 12:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento si farà sentire con una velocità che raggiungerà i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62-86%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata ideale per attività al chiuso o per una passeggiata sotto le nuvole.

Nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse a partire dalle 14:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C e 11,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 77%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 6,1 km/h e i 7,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio un buon momento per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che scenderanno a +8,2°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 6,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 82%, e non ci saranno precipitazioni. La serata si preannuncia tranquilla e fresca, ideale per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di +7,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 15%, mentre il vento si presenterà con una velocità di 7 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, senza alcuna previsione di precipitazioni. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà leggermente, ma rimarrà comunque prevalentemente sereno.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 10:00, con temperature che varieranno da 6,5°C a 10,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8-11%, e il vento si manterrà leggero, con velocità che raggiungeranno i 8,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64-86%, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono piogge, quindi sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con alcune poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,9°C e 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 19-25%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 5,1 km/h e i 8,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio un buon momento per attività all’aperto.

La sera di Venerdì si preannuncia serena, con temperature che scenderanno a +7,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, e il vento sarà leggero, con velocità di circa 3,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, senza alcuna previsione di piogge. Sarà una serata tranquilla e fresca, perfetta per una passeggiata.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +6,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 2%, e il vento si presenterà con una velocità di 5,2 km/h proveniente da Est. L’umidità sarà attorno all’81%, senza alcuna previsione di precipitazioni. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno ulteriormente, ma il cielo rimarrà sereno.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che varieranno da 5°C a 7,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 1-39%, e il vento si manterrà leggero, con velocità che raggiungeranno i 8,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70-88%, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono piogge, quindi sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,5°C e 8,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 82%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 2,5 km/h e i 7,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio un buon momento per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a +5,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’1%, e il vento sarà leggero, con velocità di circa 5,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, senza alcuna previsione di piogge. Sarà una serata tranquilla e fresca, perfetta per una passeggiata.

In conclusione, il fine settimana a Rozzano si preannuncia caratterizzato da un clima prevalentemente sereno e fresco. Le temperature si manterranno moderate, senza precipitazioni significative. Sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto, sia durante il giorno che nelle serate tranquille.

