Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno nel corso della mattina e del pomeriggio.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 10°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 79%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da ovest, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 3,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà al 57%, mentre i venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 4 km/h. Questo clima mite favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con temperature che toccheranno i 15,4°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo alla luce solare di riscaldare ulteriormente l’atmosfera. I venti si faranno leggermente più intensi, ma sempre nella soglia della brezza leggera, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 78%. I venti, provenienti da est-nord-est, manterranno una leggera intensità, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Rozzano promettono una giornata di sole e temperature miti, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 15°C. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo di bel tempo prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° Assenti 3.6 O max 3.6 Ponente 79 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 3.5 OSO max 3.6 Libeccio 79 % 1023 hPa 7 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.6 O max 2.8 Ponente 79 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 2.1 SSO max 2.2 Libeccio 62 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.3° perc. +14.4° Assenti 2.4 ESE max 3.2 Scirocco 56 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 4.8 ESE max 6 Scirocco 68 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° Assenti 7.1 ENE max 8.9 Grecale 76 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° Assenti 7.4 ENE max 10.5 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:55

