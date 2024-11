Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rozzano di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che si manterrà attorno al 100% per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 7,4°C a 7°C. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, e non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra 6,2°C e 10,4°C. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 72%, e la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1014 hPa. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 2,7 km/h e 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10°C, con una percezione di temperatura leggermente inferiore. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si attesterà attorno al 70%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo valori intorno agli 8°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno all’84%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.2° perc. +6.6° Assenti 5.2 E max 6 Levante 88 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 2.7 E max 2.8 Levante 88 % 1013 hPa 7 nubi sparse +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.1 ESE max 3.4 Scirocco 90 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.5 ESE max 4.8 Scirocco 76 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° Assenti 5.1 E max 6.1 Levante 70 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.1 ESE max 5 Scirocco 79 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.2 ENE max 3.3 Grecale 84 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.3 ESE max 2.3 Scirocco 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:48

