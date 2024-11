Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 12°C nel primo pomeriggio. La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 8°C.

Nella notte, i cieli si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 78%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un’assenza di nuvole e temperature che saliranno fino a 11°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 9,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 54%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una leggera diminuzione rispetto al mattino. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 57%, e il vento si farà più presente, raggiungendo una velocità di circa 3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere, attestandosi a 1021 hPa.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno toccare i 11,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 73%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Giovedì e venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro più chiaro della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 0.8 NNO max 1.8 Maestrale 68 % 1025 hPa 5 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.4 OSO max 2.8 Libeccio 72 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.2 OSO max 4.5 Libeccio 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11° perc. +9.6° Assenti 3.3 S max 2.1 Ostro 57 % 1024 hPa 14 nubi sparse +11.9° perc. +10.5° Assenti 3.2 S max 2.7 Ostro 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.6 SSE max 4.2 Scirocco 65 % 1021 hPa 20 cielo coperto +8.3° perc. +7.7° Assenti 5.5 ESE max 7.4 Scirocco 71 % 1021 hPa 23 cielo coperto +8° perc. +6.9° Assenti 7.1 E max 11.3 Levante 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:52

