Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nella mattina il cielo rimarrà coperto con precipitazioni persistenti. Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature stabili. La sera porterà con sé un’ulteriore intensificazione delle piogge, rendendo la giornata complessivamente umida e grigia.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +11,2°C e una probabile pioggia leggera. La velocità del vento si attesterà intorno ai 8,6 km/h da Est-Nord Est. Le precipitazioni aumenteranno progressivamente, raggiungendo un picco di forte pioggia tra le 03:00 e le 04:00, con accumuli di 6,88 mm e 6,17 mm rispettivamente. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno. Le temperature oscilleranno tra +11,3°C e +11,6°C, con piogge leggere che continueranno a cadere. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento varierà tra 2,1 km/h e 11,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno a 1,24 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12,5°C. Le piogge si faranno meno intense, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà presente. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con una temperatura di +11,4°C e una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le precipitazioni saranno di nuovo leggere, con accumuli di circa 0,19 mm e 0,62 mm nelle ultime ore della giornata. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 6 km/h, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ruvo di Puglia indicano una giornata di maltempo con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, portando a un clima più stabile e soleggiato. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +10.9° perc. +10.5° 3.29 mm 7 NE max 12.9 Grecale 93 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +11.2° perc. +10.8° 2.86 mm 7.6 ENE max 12.1 Grecale 95 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +11.6° perc. +11.2° 0.2 mm 6.8 ONO max 10.2 Maestrale 89 % 1018 hPa 11 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 51 % 13.4 ONO max 15 Maestrale 85 % 1017 hPa 14 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° prob. 23 % 8.9 ONO max 12.6 Maestrale 78 % 1017 hPa 17 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° prob. 12 % 6.4 ONO max 8.7 Maestrale 84 % 1017 hPa 20 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° prob. 12 % 5.4 OSO max 6.1 Libeccio 86 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +11° perc. +10.5° 0.62 mm 11.1 ONO max 13.2 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:33

