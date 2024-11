Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo intorno ai 11,8°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 45,4 km/h. Sarà importante prestare attenzione alle condizioni di umidità, che si manterranno elevate, e alla possibilità di piogge leggere nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 97%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 34,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 54,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 7%, e l’umidità si attesterà intorno al 57%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 9,7°C alle 07:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22,5 km/h. L’umidità sarà alta, con valori che si aggireranno intorno al 67%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia assente.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11,8°C alle 13:00, mentre la velocità del vento diminuirà, arrivando a 10,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 41%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Le condizioni di vento saranno più tranquille, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. I venti continueranno a soffiare da Sud, con velocità che raggiungeranno i 29,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, ma le condizioni generali saranno più stabili, con una probabilità di pioggia assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da nuvole e temperature fresche, si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa nei giorni successivi. Venerdì e Sabato potrebbero portare condizioni più soleggiate, rendendo il clima più gradevole per le attività all’aperto. Sarà comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.6° perc. +12.4° prob. 11 % 29.6 ONO max 47.2 Maestrale 55 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +10.5° perc. +9.5° 0.17 mm 26.6 NO max 34.6 Maestrale 74 % 1005 hPa 8 cielo coperto +9.6° perc. +6.8° Assenti 21.8 ONO max 28.9 Maestrale 68 % 1009 hPa 11 cielo coperto +11.2° perc. +9.7° Assenti 17.7 ONO max 21 Maestrale 48 % 1009 hPa 14 nubi sparse +11.7° perc. +10° Assenti 6.7 NNO max 7.8 Maestrale 40 % 1009 hPa 17 nubi sparse +10.4° perc. +8.8° Assenti 14.1 SE max 22.2 Scirocco 49 % 1009 hPa 20 poche nuvole +10.8° perc. +9.8° Assenti 29.5 S max 49 Ostro 69 % 1007 hPa 23 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 23.2 SSO max 50.4 Libeccio 68 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:29

