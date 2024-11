Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da una variabilità di condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma nel corso delle ore si passerà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 14,3°C e 14,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente coperto, con una temperatura che si alzerà fino a raggiungere i 19,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. La velocità del vento varierà tra 10 km/h e 12 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità scenderà, raggiungendo valori intorno al 44%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si attesteranno attorno ai 19,4°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno fino a 8,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 51%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 18 km/h, e l’umidità si attesterà intorno all’87%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. I giorni successivi potrebbero portare a un clima più stabile, ideale per attività all’aperto. Si consiglia comunque di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.5° perc. +13.6° Assenti 11.3 O max 14.6 Ponente 61 % 1022 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.1° Assenti 11.2 ONO max 14 Maestrale 61 % 1022 hPa 8 cielo coperto +17.2° perc. +16.2° Assenti 12 ONO max 16.2 Maestrale 50 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° Assenti 12.1 NNO max 13.9 Maestrale 44 % 1021 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° Assenti 9.8 N max 12.5 Tramontana 48 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 4.7 NNO max 6.8 Maestrale 65 % 1021 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 15.2 O max 24.3 Ponente 75 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 17.6 ONO max 29.3 Maestrale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:45

