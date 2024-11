Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente stabile, con nubi sparse che accompagneranno gli abitanti durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 11,9°C nelle prime ore del mattino e una massima che raggiungerà i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da Nord-Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca ma gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 13°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 75% al 76%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 4,2 km/h, rendendo la notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, si prevede un incremento delle temperature, che si porteranno a circa 15,4°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 71%, ma non si registreranno piogge. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori intorno ai 16,8°C alle 12:00 e una leggera diminuzione a 15,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 71%, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h, mantenendo comunque un clima gradevole.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un 80% di nuvole, e i venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una leggera brezza. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto, sempre con un occhio attento alle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 5.4 ONO max 5.5 Maestrale 80 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° Assenti 6.9 ONO max 7.4 Maestrale 85 % 1026 hPa 8 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 7.7 NO max 9.6 Maestrale 75 % 1026 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +15.9° Assenti 9.5 N max 8.5 Tramontana 59 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 10.8 NNE max 9.8 Grecale 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 9.7 NNE max 13.2 Grecale 79 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 10.5 N max 15 Tramontana 84 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 8.4 NO max 11.4 Maestrale 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:38

