Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Ruvo di Puglia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante la mattina e parte del pomeriggio. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 17,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, e la direzione del vento sarà prevalentemente da nord-est. Verso sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,2°C intorno alle 11:00. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno all’83%, ma non si prevedono condizioni di disagio.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa inizierà a aumentare, passando da un cielo sereno a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. La velocità del vento continuerà a essere leggera, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ruvo di Puglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Domani, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza piogge significative. I giorni successivi potrebbero portare a un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli. Pertanto, sarà consigliabile approfittare della giornata di Martedì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più variabile nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.1° perc. +11.6° Assenti 9.9 O max 11.5 Ponente 84 % 1024 hPa 5 cielo sereno +11.8° perc. +11.3° Assenti 6.9 O max 7.5 Ponente 83 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.7° perc. +14° Assenti 3.6 ONO max 5 Maestrale 69 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 7.2 NE max 4.3 Grecale 55 % 1025 hPa 14 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 9.9 NE max 6.4 Grecale 57 % 1024 hPa 17 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 6.7 ENE max 7.5 Grecale 74 % 1025 hPa 20 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 2.4 SE max 3.2 Scirocco 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 1.4 OSO max 2.3 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:41

