Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Salerno di Giovedì 14 Novembre evidenziano un quadro meteorologico caratterizzato da condizioni di instabilità e piogge diffuse. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia moderata, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C. La situazione non migliorerà nelle prime ore del giorno, con la persistenza di piogge e una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 12,7°C.

Nel corso della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con la diminuzione delle precipitazioni e l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, oscillando tra il 63% e il 90%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 15,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 71%. La velocità del vento sarà contenuta, con una brezza leggera che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ritorno delle piogge, che si presenteranno sotto forma di pioviggine leggera. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 1,11 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano una continua instabilità, con possibili piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in quanto le temperature si manterranno fresche e l’umidità sarà elevata. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le piogge potrebbero ripresentarsi nei giorni a seguire, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +13.1° perc. +12.7° 1.56 mm 18.4 NNE max 22 Grecale 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 86 % 13 N max 16.5 Tramontana 82 % 1016 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° prob. 2 % 8 NNE max 9.5 Grecale 78 % 1018 hPa 10 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 0.6 NO max 1.9 Maestrale 65 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° Assenti 5 SO max 5.9 Libeccio 63 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 4 % 4.1 SSE max 6.2 Scirocco 71 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.43 mm 0.5 NO max 3.1 Maestrale 77 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +13.9° perc. +13.5° 0.46 mm 4.1 NNE max 7.1 Grecale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:41

