Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani sabato 2 novembre

Le condizioni meteo di Sabato 2 Novembre a Salerno si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 17,9°C e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle 01:00, quando la temperatura scenderà a 17,6°C. Proseguendo, fino alle 05:00, si manterrà una condizione di nubi sparse con temperature che oscilleranno tra 16,8°C e 17°C.

La mattina inizierà con una temperatura di 16,8°C alle 06:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 76% entro le 10:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 22,4°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6,2 km/h, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86% alle 17:00. Il cielo si presenterà coperto verso le 18:00, con una leggera diminuzione della temperatura a 19,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a un clima tranquillo.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 40% e il 55%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno indicano un Sabato caratterizzato da un clima nuvoloso ma senza piogge, con temperature che si manterranno miti. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 4.5 NE max 4.3 Grecale 52 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 3.9 ENE max 3.5 Grecale 53 % 1022 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 3.4 NE max 3.9 Grecale 50 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 3.8 OSO max 4.2 Libeccio 43 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.1° Assenti 6.5 OSO max 9 Libeccio 43 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20° Assenti 2.3 OSO max 5.1 Libeccio 53 % 1021 hPa 19 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 55 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 6.4 NE max 6.4 Grecale 50 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:52

