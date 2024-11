Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Salerno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 14,4°C e una minima di circa 11,4°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà rapidamente verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 20,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature comprese tra i 12,6°C e i 14,3°C. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con la possibilità di leggere piogge intermittenti. La velocità del vento continuerà a mantenersi sui 15-18 km/h, rendendo l’aria piuttosto fresca. L’umidità si attesterà attorno al 58-66%, creando un clima umido e fresco.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 12,2°C. La pioggia sarà accompagnata da venti sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,6 km/h. L’umidità aumenterà, toccando punte dell’86%, rendendo il clima piuttosto sgradevole.

Nella sera, le piogge continueranno a persistere, con un’intensità che si manterrà moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. La situazione meteo non mostrerà segni di miglioramento, e le precipitazioni si protrarranno anche nella notte successiva.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il ritorno di condizioni più stabili e soleggiate sembra essere ancora lontano. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con l’ombrello sempre a portata di mano.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.5° Assenti 16.4 NE max 20.7 Grecale 73 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +12° Assenti 16.2 NE max 20.6 Grecale 75 % 1018 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.3° prob. 4 % 15.6 NE max 19.8 Grecale 66 % 1018 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +13.2° prob. 30 % 13.8 NE max 19 Grecale 49 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +11.9° perc. +11.1° 2.15 mm 20 NE max 27.6 Grecale 75 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +12.2° perc. +11.7° 2.59 mm 18.1 NNE max 25.9 Grecale 86 % 1017 hPa 19 pioggia moderata +12.6° perc. +12.2° 1.76 mm 21.7 NE max 30.6 Grecale 86 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.42 mm 19.4 NNE max 25.6 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:43

