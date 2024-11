Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Salerno indicano una giornata caratterizzata da una prevalenza di nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14,3°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est-nord-est, con intensità che non supererà i 6 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%, garantendo comunque spazi di sole. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra l’71% e l’89%, mentre le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un’intensità di precipitazioni assente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 64% nel tardo pomeriggio. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, con probabilità di precipitazioni sempre sotto il 12%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 59%, con venti leggeri provenienti da sud-est. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, mantenendo la tendenza di una giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.3° perc. +14° prob. 1 % 4.8 ENE max 4.3 Grecale 87 % 1023 hPa 4 nubi sparse +14.2° perc. +14° prob. 4 % 4.7 ENE max 4.3 Grecale 88 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° prob. 14 % 4.6 ENE max 4.4 Grecale 87 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 10 % 3 SSO max 3.3 Libeccio 74 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 12 % 6.3 SO max 7.4 Libeccio 73 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 8 % 4.3 SSO max 6.5 Libeccio 83 % 1023 hPa 19 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° prob. 3 % 2.3 S max 4.9 Ostro 86 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° prob. 7 % 3.1 SE max 3.4 Scirocco 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:34

