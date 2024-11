Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Salsomaggiore Terme si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 6°C e i 10°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia molto bassa, rendendo il rischio di precipitazioni praticamente assente.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 6%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest garantirà un clima gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando a una condizione di cielo coperto già dalle 07:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 8,9°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 94%. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 10%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, con nubi sparse che continueranno a caratterizzare il cielo. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 66% e il 84%, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 78% e il 90%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 3,4 km/h e i 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno agli 8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata nuvolosa, ma senza piogge significative. Le temperature si manterranno fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un aumento della probabilità di pioggia, quindi sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6° perc. +4.8° Assenti 6.3 SO max 6.2 Libeccio 87 % 1019 hPa 4 nubi sparse +6° perc. +6° prob. 3 % 2.6 O max 2.8 Ponente 88 % 1018 hPa 7 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 9 % 0.4 NNE max 1.9 Grecale 87 % 1018 hPa 10 nubi sparse +10° perc. +10° prob. 6 % 4.6 ENE max 3.6 Grecale 77 % 1017 hPa 13 nubi sparse +10.3° perc. +9.4° prob. 27 % 3.7 E max 3.3 Levante 78 % 1014 hPa 16 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° prob. 15 % 3.7 ESE max 4.1 Scirocco 89 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 9 % 2.5 SE max 2.7 Scirocco 89 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 9 % 3.9 E max 4.1 Levante 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:47

