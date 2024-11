Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Salsomaggiore Terme per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la giornata, la temperatura percepita non varierà significativamente, rimanendo attorno ai 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata, e le precipitazioni non si presenteranno, garantendo un clima asciutto. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5,6°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, raggiungendo il 95%. I venti saranno deboli, con intensità di brezza leggera, e l’umidità si aggirerà attorno all’80%.

Durante la mattina, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a 6,8°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità intorno ai 2-3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’85%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo resteranno stabili. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,7°C, con una copertura nuvolosa che non darà segni di miglioramento. Anche in questo caso, i venti saranno leggeri, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno all’1%. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 89%.

La sera porterà con sé temperature simili, intorno ai 6,7°C, e una copertura nuvolosa che si manterrà al 99%. I venti saranno ancora leggeri, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 12%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e Mercoledì non si prevedono cambiamenti significativi, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.8° perc. +5.8° Assenti 2.9 NO max 5 Maestrale 80 % 1032 hPa 4 cielo coperto +5.5° perc. +5.5° Assenti 2.9 ONO max 5.1 Maestrale 82 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° Assenti 1.7 NO max 3.8 Maestrale 83 % 1029 hPa 10 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.4 N max 3.6 Tramontana 84 % 1028 hPa 13 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 1 % 2.3 N max 3.1 Tramontana 86 % 1027 hPa 16 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 1 % 1.9 N max 2.6 Tramontana 89 % 1025 hPa 19 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 9 % 2.6 NNE max 3.1 Grecale 89 % 1025 hPa 22 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.5 E max 2.3 Levante 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:42

