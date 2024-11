Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi si faranno più dense, portando a un cielo coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature che non subiranno significative variazioni.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 2,3°C, con una percezione termica che scenderà fino a -1,4°C. Il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il clima rimarrà fresco, con temperature che saliranno fino a 7,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da poche nuvole a nubi sparse, con un’umidità che raggiungerà il 58%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura di circa 6,7°C. L’intensità del vento rimarrà leggera, con una direzione prevalentemente da Nord. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 67%. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente.

La sera porterà temperature simili, attorno ai 3,5°C, con un cielo ancora coperto. L’umidità si stabilizzerà intorno al 66% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1032 hPa. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono cambiamenti sostanziali nel clima, e si consiglia di prepararsi a giornate caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.3° perc. -1.4° Assenti 13.9 OSO max 21.4 Libeccio 54 % 1021 hPa 4 cielo sereno +1.9° perc. -0.9° Assenti 9.5 OSO max 14.2 Libeccio 54 % 1023 hPa 7 cielo sereno +2° perc. -0.5° Assenti 8.4 OSO max 11.4 Libeccio 52 % 1026 hPa 10 nubi sparse +6.5° perc. +5.2° Assenti 6.7 N max 7.9 Tramontana 47 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.3° perc. +6.5° Assenti 5.5 N max 6.4 Tramontana 51 % 1028 hPa 16 nubi sparse +3.6° perc. +3.6° Assenti 3.2 SO max 3.5 Libeccio 67 % 1030 hPa 19 cielo coperto +3.5° perc. +2.5° Assenti 4.8 SO max 4.6 Libeccio 66 % 1032 hPa 22 cielo coperto +4.6° perc. +4.6° Assenti 2.7 ONO max 2.8 Maestrale 64 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:43

