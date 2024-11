Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8% e temperature intorno ai 7,5°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a 12,5°C, con nubi sparse e una copertura che arriverà al 73%. Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con una copertura del 98% e temperature attorno ai 12°C. La sera, le temperature scenderanno a 7,6°C. Venerdì, nubi sparse caratterizzeranno la notte, con temperature di 7,6°C. La mattina sarà nuvolosa, con temperature che raggiungeranno 9,3°C. Sabato, il cielo sarà sereno, con temperature massime di 9,1°C e condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,5°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,5 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 08:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,5°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, oscillando tra 4,1 km/h e 5,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa si intensificherà, passando dal 17% al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione prevista verso le 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 3,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 91%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai 7,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 93%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una copertura che varierà dal 32% al 81%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 9,3°C entro le 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,1 km/h e 6,7 km/h, con direzione prevalentemente da Est-Nord Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, passando dal 95% al 87%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nella sera, il cielo si schiarirà parzialmente, con temperature che scenderanno fino a 5,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 1,5 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 92%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile a 1027 hPa.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature scenderanno fino a 5,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h, proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 93%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse a partire dalle 09:00. Le temperature saliranno fino a 7,7°C entro le 11:00. La velocità del vento varierà tra 1,4 km/h e 6,4 km/h, mantenendo una direzione da Est. L’umidità si ridurrà, passando dal 92% all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 9,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,5 km/h, con direzione Est. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi al 66%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 4°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 6,4 km/h, e l’umidità si manterrà intorno all’84%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia con condizioni meteo favorevoli, caratterizzate da cieli sereni e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Venerdì potrebbe presentare qualche nuvola in più, ma nel complesso, le condizioni saranno piacevoli. Sabato si confermerà una giornata di sole, perfetta per godere delle bellezze locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.