Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Salsomaggiore Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa al 100% per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 7,8°C. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra 1,3 km/h e 6 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno elevate, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,7°C, con cielo coperto e una leggera brezza. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a cadere già dalle 08:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 7°C e 7,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo valori significativi con accumuli che potranno arrivare fino a 0,99 mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si attesteranno su valori contenuti, con accumuli che non supereranno i 0,49 mm. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, intorno al 96%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 7,6°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma la nuvolosità rimarrà alta. I venti saranno deboli, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, attorno al 98%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature stabili. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto potrebbero dover attendere un miglioramento del meteo per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Salsomaggiore Terme

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 7 % 3.6 ENE max 4 Grecale 93 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 12 % 3.7 N max 3.9 Tramontana 95 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +6.4° prob. 57 % 5.1 NNO max 8.2 Maestrale 97 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +7.3° perc. +7.3° 0.89 mm 1.5 NO max 3.1 Maestrale 96 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.49 mm 2.2 E max 2.5 Levante 96 % 1022 hPa 16 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 78 % 3.2 ESE max 3.4 Scirocco 97 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 13 % 4.4 E max 5.6 Levante 98 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 1 % 2.1 NE max 2.6 Grecale 98 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:41

