Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a San Cataldo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa, con temperature che si manterranno su valori moderati. La copertura nuvolosa sarà totale, creando un’atmosfera grigia e umida.

Durante la notte, le condizioni saranno di forte pioggia, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 27,9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 96%, contribuendo a un clima piuttosto pesante.

Nella mattina, le piogge continueranno a essere forti, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 15,8°C. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con velocità che si aggireranno attorno ai 15 km/h. L’intensità delle precipitazioni diminuirà leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con piogge che passeranno da moderate a leggere. Le temperature saliranno fino a 16,2°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, mantenendosi sempre da Sud Est. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, ma le precipitazioni saranno meno intense, con accumuli che non supereranno i 2,69 mm.

La sera porterà con sé un’ulteriore diminuzione delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, e il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera più tranquilla rispetto alle ore precedenti. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge intense, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 3.73 mm 13.7 SE max 23.6 Scirocco 97 % 1016 hPa 5 forte pioggia +14.9° perc. +15° 7.8 mm 14 ESE max 24 Scirocco 95 % 1015 hPa 8 forte pioggia +15.1° perc. +15.2° 5.48 mm 13.8 SE max 22.4 Scirocco 94 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +15.8° perc. +15.8° 2.01 mm 15 SE max 23.8 Scirocco 93 % 1015 hPa 14 pioggia moderata +16.1° perc. +16.2° 2.39 mm 11.8 SE max 19.8 Scirocco 93 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.66 mm 9.2 SE max 15.5 Scirocco 92 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.3 mm 8.6 SSE max 15.3 Scirocco 91 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.12 mm 9.2 SSE max 15 Scirocco 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:47

