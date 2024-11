Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, San Cataldo si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da una progressiva variazione delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento della visibilità, con un cielo che diventerà sereno al mattino. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che culminerà in un cielo coperto nella sera.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’84%, creando una sensazione di freschezza. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori intorno all’86%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a un clima più fresco con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’89%, e le condizioni di visibilità potrebbero risultare compromesse a causa della presenza di nuvole dense. Le raffiche di vento si manterranno leggere, con velocità che non supereranno i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità atmosferica. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Dopodomani, le temperature potrebbero scendere ulteriormente, portando a un clima più fresco e umido. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.3° perc. +15.1° Assenti 3 NO max 4.7 Maestrale 84 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° prob. 3 % 3.1 O max 4.9 Ponente 81 % 1024 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° prob. 9 % 3.5 SE max 5.2 Scirocco 69 % 1025 hPa 11 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° prob. 6 % 8.3 ESE max 8.3 Scirocco 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° prob. 8 % 7.2 SE max 7.5 Scirocco 74 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° prob. 8 % 6 SSE max 7.8 Scirocco 88 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +17.1° prob. 18 % 5.9 SSE max 8.7 Scirocco 89 % 1025 hPa 23 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 10 % 5.1 S max 6.6 Ostro 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:53

