Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una temperatura massima che raggiungerà i 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta percentuale di umidità che si attesterà intorno all’86%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud e Sud-Est.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’82%. La temperatura si manterrà intorno ai 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno da 0,18mm a 0,45mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che si aggireranno attorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’89%, mentre le precipitazioni si manterranno costanti. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 5,1km/h e 6,3km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano miglioramenti significativi. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’87%, e le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi. I venti si manterranno leggeri, con direzione Sud-Est.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo. Si passerà da pioggia leggera a cielo coperto e successivamente a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,8°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge leggere e temperature miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, ma la variabilità meteo potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a San Cataldo

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.18 mm 4.1 S max 6.1 Ostro 89 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.45 mm 5.1 SSE max 7.6 Scirocco 90 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.53 mm 6.3 SSE max 9.2 Scirocco 88 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.24 mm 5.3 SE max 9.1 Scirocco 86 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.14 mm 5.1 SE max 8.4 Scirocco 84 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.12 mm 5.7 SSE max 10.3 Scirocco 87 % 1027 hPa 20 nubi sparse +16.9° perc. +16.9° prob. 12 % 6.2 SSE max 10.5 Scirocco 86 % 1027 hPa 23 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° prob. 6 % 4.9 SSE max 8.3 Scirocco 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:52

