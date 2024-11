Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Cataldo di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una leggera pioggia, mentre nella mattina il maltempo continuerà a farsi sentire con piogge leggere. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà, portando a un pomeriggio con schiarite e temperature in lieve aumento. La sera si presenterà con nuvolosità variabile, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest e una copertura nuvolosa che varierà dal 24% al 47%. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno sporadiche piogge leggere, con un’intensità di circa 0,21mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017hPa.

Durante la mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,5°C alle 10:00. La pioggia leggera continuerà a cadere, con picchi di intensità fino a 0,69mm. La copertura nuvolosa sarà elevata, superando il 90% nelle prime ore del giorno. Il vento si farà sentire con una velocità che potrà arrivare fino a 13,8km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole e a una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, fino a 29,7km/h.

La sera presenterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,6°C. La brezza vivace da Nord Ovest continuerà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità rimarrà attorno al 74%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1020hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo indicano un Venerdì 15 Novembre con un inizio piovoso, seguito da un pomeriggio più sereno e una sera tranquilla. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 35 % 6.6 NO max 6.9 Maestrale 83 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.21 mm 7.7 NO max 8.9 Maestrale 83 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +15.1° perc. +14.8° 0.33 mm 9.2 NO max 14.1 Maestrale 81 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +16.4° perc. +15.9° 0.12 mm 13.8 NO max 25.8 Maestrale 68 % 1016 hPa 14 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 18 NNO max 28.1 Maestrale 65 % 1017 hPa 17 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 16.5 NO max 27.6 Maestrale 75 % 1018 hPa 20 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 14.7 NO max 24.9 Maestrale 76 % 1020 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 13 NO max 21.6 Maestrale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:45

