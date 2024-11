Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +8,2°C e una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno nel corso della mattina e del pomeriggio.

Nella mattina, le previsioni del tempo mostrano un cielo che si schiarirà, con temperature che saliranno fino a +11,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da un 87% di nuvole al 26%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che varieranno tra i 2,4 km/h e i 6,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno un picco di +11,9°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie all’assenza di precipitazioni e a una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità continuerà a scendere, favorendo un clima asciutto e confortevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +7,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni meteo per San Donato Milanese indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.7° perc. +5.8° prob. 4 % 10.7 E max 29.2 Levante 79 % 1022 hPa 5 cielo coperto +7.1° perc. +6.3° prob. 7 % 5.7 ENE max 11.7 Grecale 76 % 1023 hPa 8 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.7 OSO max 5.1 Libeccio 70 % 1024 hPa 11 nubi sparse +11.1° perc. +9.7° Assenti 4.2 SO max 7.2 Libeccio 55 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.9° perc. +10.5° Assenti 6.2 OSO max 7.9 Libeccio 52 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.5° perc. +8.7° Assenti 7 SO max 12 Libeccio 65 % 1022 hPa 20 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.4 SO max 5.4 Libeccio 70 % 1023 hPa 23 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.4 SO max 2.8 Libeccio 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:51

