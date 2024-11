Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a San Donato Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,8°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%, e la velocità del vento sarà di circa 9 km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature oscilleranno tra +8,8°C e +11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 3,6 km/h e 7,3 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, con valori che scenderanno fino al 50% intorno a mezzogiorno. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di +12,1°C e la velocità del vento si manterrà bassa, con punte di 6,6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8,3°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 34%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Donato Milanese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un graduale miglioramento verso il fine settimana, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti del clima più fresco troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aria aperta, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.8° perc. +7.4° prob. 3 % 9 ENE max 20.4 Grecale 73 % 1022 hPa 4 cielo coperto +9° perc. +8° prob. 5 % 7.4 ENE max 15.7 Grecale 73 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.9 E max 14.2 Levante 69 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11° perc. +9.6° Assenti 6.5 ENE max 13 Grecale 59 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12° perc. +10.6° Assenti 6.6 ESE max 10.5 Scirocco 50 % 1024 hPa 16 nubi sparse +10.4° perc. +9° Assenti 4.8 SSE max 8.4 Scirocco 58 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 2 ESE max 3.3 Scirocco 62 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 1.5 OSO max 3.8 Libeccio 64 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:53

