Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, oscillando tra +7,4°C e +9,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si attesterà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai +8,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, e il vento sarà quasi assente, con velocità di circa 0,4 km/h. Queste condizioni si protrarranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +9°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 3 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 91%.

Nel pomeriggio, ci sarà una transizione verso condizioni di nubi sparse, con una temperatura massima di +9,9°C attesa intorno alle 13:00. Il vento si farà sentire di più, con una velocità che potrà raggiungere i 4,3 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi attorno all’86%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +7,4°C entro le 23:00. Il vento si manterrà debole, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Donato Milanese mostrano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno miti e condizioni di cielo variabile. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con cieli sereni e temperature simili, mentre nel fine settimana si prevede un possibile aumento della nuvolosità. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare delle condizioni favorevoli per attività all’aperto, soprattutto durante le ore pomeridiane.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.6 E max 1.8 Levante 93 % 1024 hPa 5 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 0.5 SO max 0.9 Libeccio 93 % 1023 hPa 8 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 4 % 0.7 ONO max 0.9 Maestrale 92 % 1025 hPa 11 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 4 % 3.6 O max 4.7 Ponente 89 % 1025 hPa 14 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.7 OSO max 4.2 Libeccio 85 % 1024 hPa 17 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.5 O max 4.6 Ponente 91 % 1024 hPa 20 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.6 O max 4.5 Ponente 93 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.2 O max 4 Ponente 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:42

