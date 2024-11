Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a San Giorgio a Cremano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 22°C nel corso della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con una leggera diminuzione fino a 18°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un’umidità che si aggirerà attorno al 59%. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,7°C entro mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una percentuale di nuvolosità che arriverà fino all’82%. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 45%. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alla sera, quando le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 19°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giorgio a Cremano indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile alternanza tra momenti di sole e nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali. In conclusione, Sabato 2 Novembre si presenterà come una giornata tipicamente autunnale, con temperature gradevoli e un cielo che offrirà spunti di bellezza tra nuvole e schiarite.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.3° perc. +17.7° Assenti 2.9 NNO max 4 Maestrale 60 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17.6° perc. +17° Assenti 3.1 NNO max 4.1 Maestrale 62 % 1022 hPa 7 poche nuvole +18° perc. +17.4° Assenti 3.4 N max 3.8 Tramontana 58 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.1° Assenti 4 ONO max 3.1 Maestrale 49 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22° perc. +21.4° Assenti 8.4 ONO max 7.9 Maestrale 43 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20° Assenti 10.4 ONO max 11.3 Maestrale 49 % 1021 hPa 19 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 6.6 NNO max 7.5 Maestrale 54 % 1022 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.3° Assenti 3.9 NNE max 4.3 Grecale 52 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.