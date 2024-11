Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +9,1°C e un’umidità elevata, pari all’88%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di schiarite nel corso della mattina.

Nella mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +14,9°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà al 63%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più gradevole, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 62%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una sensazione di benessere all’aperto.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 10,6°C. L’umidità aumenterà fino all’83%, mentre il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza di momenti soleggiati e nuvolosi, senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.2 OSO max 3.5 Libeccio 85 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.5 OSO max 3.9 Libeccio 87 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.6 OSO max 3.6 Libeccio 86 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 3.7 N max 3.3 Tramontana 71 % 1031 hPa 13 poche nuvole +15.2° perc. +14.4° Assenti 4.4 NE max 4.6 Grecale 62 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 1.9 E max 2.1 Levante 73 % 1029 hPa 19 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° Assenti 1.8 OSO max 3.2 Libeccio 79 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 4.6 OSO max 5.1 Libeccio 83 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:52

