Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma si evolverà rapidamente verso una copertura nuvolosa crescente. Le temperature si manterranno intorno ai 6,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse domineranno il panorama, portando a un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere i 9,2°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno fino a sera. Le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori elevati. La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 7,8°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che non scenderanno sotto i 7,8°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno a 1024 hPa, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili, con un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.7 E max 2.1 Levante 91 % 1023 hPa 4 nubi sparse +6.3° perc. +4.8° Assenti 7.5 E max 8.1 Levante 92 % 1021 hPa 7 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° prob. 1 % 4.1 NE max 4.9 Grecale 94 % 1022 hPa 10 nubi sparse +8.6° perc. +7.6° prob. 10 % 7 N max 7.8 Tramontana 84 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +8.6° perc. +8.6° 0.12 mm 3.9 NNE max 5.6 Grecale 85 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +8° perc. +8° 0.38 mm 3 NNO max 4.4 Maestrale 92 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 57 % 3.5 NNE max 4.6 Grecale 94 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 47 % 2.1 NNO max 2.1 Maestrale 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.