Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 7,5°C e i 12,1°C. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 27,1 km/h. L’umidità si presenterà alta, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 7,6°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,6 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 11,3°C entro le ore centrali della mattinata. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno toccare i 12,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 12,1°C alle ore 14:00. I venti si stabilizzeranno attorno ai 9 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 76%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un ritorno di piogge leggere, con una probabilità che aumenterà fino al 23%.

La sera porterà con sé un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno nuovamente, arrivando a 7,5°C. I venti saranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 26,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1,24 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alta probabilità di piogge. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da cieli nuvolosi e possibili piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +6.3° Assenti 7.6 NO max 8.2 Maestrale 94 % 1000 hPa 4 cielo coperto +8.1° perc. +7.4° prob. 7 % 5.9 SO max 8.1 Libeccio 93 % 996 hPa 7 cielo coperto +8.6° perc. +7° prob. 5 % 9.6 ONO max 21.5 Maestrale 92 % 996 hPa 10 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° prob. 9 % 9.6 O max 19.4 Ponente 83 % 996 hPa 13 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° prob. 13 % 12.2 O max 22.8 Ponente 78 % 995 hPa 16 nubi sparse +10° perc. +8.9° prob. 6 % 8.4 ONO max 11.4 Maestrale 83 % 997 hPa 19 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° prob. 35 % 3.8 N max 5.5 Tramontana 87 % 1001 hPa 22 pioggia leggera +7.5° perc. +5.2° 0.73 mm 12.5 ESE max 26.8 Scirocco 87 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.