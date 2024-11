Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, San Giovanni la Punta si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da temperature miti e una leggera ventilazione. Le previsioni meteo indicano un clima favorevole, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il comfort termico. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 13°C.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 29%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 52%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18,6°C entro le ore di pranzo. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, favorendo un clima gradevole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi sotto il 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni la Punta indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno stabili e un’ottima visibilità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.3° perc. +12.1° Assenti 7.3 ONO max 9.4 Maestrale 54 % 1015 hPa 5 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 3.7 NNO max 5.8 Maestrale 58 % 1015 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +14.8° Assenti 3.7 O max 6.8 Ponente 53 % 1015 hPa 11 cielo sereno +18.3° perc. +17.4° Assenti 3.9 SO max 9.2 Libeccio 46 % 1015 hPa 14 cielo sereno +18.3° perc. +17.5° Assenti 4.7 SE max 7.9 Scirocco 49 % 1014 hPa 17 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° prob. 1 % 0.9 N max 4.7 Tramontana 61 % 1016 hPa 20 poche nuvole +14.7° perc. +13.8° Assenti 4.1 ONO max 4.5 Maestrale 57 % 1017 hPa 23 cielo sereno +13.8° perc. +12.8° prob. 1 % 5.6 ONO max 6 Maestrale 59 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.