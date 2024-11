Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera oscillazione durante le diverse fasce orarie. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili. Si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,2°C, con una temperatura percepita di 8°C. La velocità del vento sarà di circa 8,2 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, e si prevede una leggera pioviggine con 0,11 mm di precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le nubi sparse domineranno il cielo, con una temperatura che salirà fino a 12,4°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di circa 11,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 69%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente fino a 14,5 km/h. L’umidità scenderà al 62%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 89%, con una probabilità di pioggia del 33%. Tuttavia, le precipitazioni saranno assenti, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 14,7 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 7,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 14%, e il vento si presenterà debole, con velocità di 3,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di Lunedì saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.1° perc. +7.6° prob. 8 % 9.5 NNO max 13 Maestrale 88 % 1021 hPa 5 pioggia leggera +9° perc. +7.3° 0.11 mm 11.5 NO max 20.7 Maestrale 86 % 1021 hPa 8 nubi sparse +10.2° perc. +9.3° prob. 8 % 10.3 NO max 15.6 Maestrale 77 % 1022 hPa 11 nubi sparse +12.4° perc. +11.3° prob. 15 % 14.5 NO max 13.9 Maestrale 62 % 1021 hPa 14 nubi sparse +11.7° perc. +10.7° prob. 27 % 12.8 NNO max 13.9 Maestrale 68 % 1021 hPa 17 nubi sparse +8.9° perc. +8.5° prob. 27 % 5.2 N max 6.4 Tramontana 83 % 1022 hPa 20 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° prob. 4 % 3.5 NNE max 4.5 Grecale 75 % 1022 hPa 23 poche nuvole +7.4° perc. +7.4° prob. 4 % 4.3 NE max 4.9 Grecale 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:37

