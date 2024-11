Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a San Giovanni Rotondo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +9°C durante la notte a un massimo di +17°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con picchi di 80% di nuvolosità nel tardo pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +9°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 29% e il 47%. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 93%. I venti saranno deboli, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i +12°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 26% intorno alle 09:00. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 65%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni, con temperature che toccheranno il picco di +17°C intorno alle 12:00 e 13:00. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori che scenderanno fino allo 0%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, favorendo un clima piacevole e asciutto. I venti rimarranno leggeri, con intensità che non supereranno i 2,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature scenderanno a +10°C entro le 20:00, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. Le previsioni del tempo indicano che il cielo sarà coperto per gran parte della notte, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e cieli sereni, seguiti da un aumento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.3° perc. +8.5° Assenti 6.5 NNO max 7.5 Maestrale 93 % 1025 hPa 5 nubi sparse +8.9° perc. +8.2° Assenti 6 NNO max 6.6 Maestrale 93 % 1025 hPa 8 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 4.3 N max 4.8 Tramontana 76 % 1025 hPa 11 poche nuvole +16.4° perc. +15.4° Assenti 1.5 N max 3.2 Tramontana 51 % 1025 hPa 14 cielo sereno +16.4° perc. +15.5° Assenti 1.1 N max 3.6 Tramontana 51 % 1024 hPa 17 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° Assenti 2.1 E max 3.4 Levante 78 % 1025 hPa 20 nubi sparse +10.4° perc. +9.7° Assenti 2.4 O max 2.7 Ponente 82 % 1025 hPa 23 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2 N max 2.6 Tramontana 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:43

