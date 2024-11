Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Sabato 23 Novembre indicano un giorno caratterizzato da temperature fresche e una variabilità delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 4°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento della situazione meteorologica, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma già a partire dalle ore centrali della giornata, si prevede un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo i 7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità sarà relativamente alta, oscillando tra il 51% e il 65%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno attorno ai 6°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria più gradevole. Le previsioni del tempo indicano assenza di precipitazioni, con un’umidità che si attesterà intorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 4°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per eventuali passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Sabato 23 Novembre evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature fresche ma gradevoli, e un cielo sereno che accompagnerà la settimana. È consigliabile approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di una buona visibilità.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +4.1° perc. +0.4° Assenti 16.3 NNO max 33.6 Maestrale 51 % 1019 hPa 5 nubi sparse +3.1° perc. +0.6° Assenti 9.3 NNO max 18.5 Maestrale 60 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +5.3° perc. +3.1° 0.15 mm 9.9 NO max 17.3 Maestrale 63 % 1027 hPa 11 poche nuvole +7.2° perc. +4.6° prob. 21 % 14.1 NNO max 17.5 Maestrale 55 % 1029 hPa 14 nubi sparse +7.4° perc. +5.4° Assenti 10.3 N max 12.6 Tramontana 51 % 1030 hPa 17 poche nuvole +4.8° perc. +4.8° Assenti 2 ENE max 2.5 Grecale 63 % 1032 hPa 20 cielo sereno +4.4° perc. +4.4° Assenti 3 S max 4 Ostro 62 % 1034 hPa 23 cielo sereno +3.8° perc. +2.7° Assenti 5.3 SSE max 5.8 Scirocco 62 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:29

