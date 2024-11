Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di San Giovanni Rotondo per Venerdì 8 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per tutta la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 10,2°C e i 16,1°C, con valori percepiti che si attesteranno leggermente più bassi. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo punte del 91% durante le ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 90%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 12,6°C intorno alle 8:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 90%. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 74%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C, ma il cielo continuerà a essere coperto. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 96%. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 72% e l’82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 5,1 km/h.

La sera porterà con sé temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 10,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 96%. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 92%. Anche in questo frangente, la velocità del vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento solo nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10° perc. +9.4° Assenti 2.4 NNE max 2.9 Grecale 91 % 1028 hPa 5 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 1.4 E max 2.7 Levante 89 % 1028 hPa 8 cielo coperto +12.6° perc. +11.9° Assenti 1.5 SSE max 2.1 Scirocco 74 % 1028 hPa 11 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 0.7 NE max 4 Grecale 58 % 1027 hPa 14 cielo coperto +15.3° perc. +14.5° Assenti 1.5 ENE max 4.4 Grecale 63 % 1027 hPa 17 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 2.3 NNE max 3.7 Grecale 86 % 1028 hPa 20 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 1.9 NO max 2.6 Maestrale 90 % 1028 hPa 23 cielo coperto +10.2° perc. +9.7° Assenti 3.2 NNO max 4 Maestrale 92 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:40

