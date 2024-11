Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Domenica 10 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alternanza di nuvole e pioggia leggera. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 10,5°C. La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 13,3°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con pioggia leggera che porterà a una temperatura massima di 12,7°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 10,4°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 10,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa sarà del 61%, garantendo una visibilità discreta. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a un aumento della temperatura fino a 13,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma la nuvolosità sarà elevata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si manifesterà a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 97%. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 16 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé una continuazione della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C. La nuvolosità rimarrà alta, con un’intensità di pioggia che si attesterà intorno ai 0,21 mm. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1020 hPa, mentre l’umidità sarà elevata, intorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un clima fresco e umido, con piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.6° perc. +10° Assenti 5.6 NNO max 7.3 Maestrale 87 % 1021 hPa 5 nubi sparse +10.7° perc. +10° prob. 1 % 6.1 NNO max 9.2 Maestrale 85 % 1021 hPa 8 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° prob. 4 % 7.7 NNO max 10.7 Maestrale 79 % 1021 hPa 11 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 10 NNO max 11.1 Maestrale 72 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +12.7° perc. +12° 0.1 mm 8.7 N max 10.1 Tramontana 76 % 1019 hPa 17 pioggia leggera +11.2° perc. +10.6° 0.21 mm 10.4 NNO max 16 Maestrale 88 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.21 mm 9.8 NNO max 15.5 Maestrale 85 % 1020 hPa 23 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° prob. 24 % 9.4 NNO max 18.7 Maestrale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.