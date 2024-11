Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a San Giovanni Rotondo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature fresche, che si manterranno intorno ai 7°C durante la notte e si alzeranno leggermente nella mattina. Tuttavia, il cielo sarà coperto e le probabilità di pioggia aumenteranno nel pomeriggio, con precipitazioni che si presenteranno sotto forma di pioggia leggera e moderata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra poche nuvole e nubi sparse. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 11°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,5 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 55%, e non si prevedono precipitazioni significative fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9°C. Le nubi copriranno completamente il cielo e si registreranno le prime piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 35%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 6°C. Le raffiche di vento si stabilizzeranno intorno ai 5 km/h, mentre l’umidità salirà fino all’89%, creando un clima piuttosto umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Domani, ci si aspetta un leggero miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con una possibile schiarita, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7° perc. +6.1° Assenti 5.5 E max 5.8 Levante 66 % 1021 hPa 5 nubi sparse +6.8° perc. +5.9° Assenti 5.8 E max 6.1 Levante 78 % 1021 hPa 8 cielo coperto +10° perc. +8.7° Assenti 10.1 ESE max 16.1 Scirocco 63 % 1021 hPa 11 cielo coperto +11.6° perc. +10.2° Assenti 13.8 ESE max 17 Scirocco 55 % 1021 hPa 14 cielo coperto +10.5° perc. +9.2° prob. 27 % 12.8 ESE max 16.6 Scirocco 60 % 1020 hPa 17 pioggia leggera +8.2° perc. +6.6° 0.5 mm 9.5 ESE max 16.2 Scirocco 79 % 1021 hPa 20 pioggia moderata +6.9° perc. +6° 1.29 mm 5.6 ENE max 8.9 Grecale 85 % 1022 hPa 23 pioggia leggera +7.1° perc. +7.1° 0.33 mm 4.7 NNE max 6.8 Grecale 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:37

