Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 30 km/h, con raffiche che potranno superare i 60 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che salirà fino a 14°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. Le condizioni ventose continueranno, con una velocità media del vento di circa 35 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’intensità del vento sarà ancora significativa, con raffiche che potranno raggiungere i 70 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni ventose persisteranno, con una velocità del vento che si manterrà sopra i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Giovanni Rotondo non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi e venti sostenuti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° Assenti 21 SO max 48.9 Libeccio 77 % 1007 hPa 5 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° Assenti 30.7 SO max 61.1 Libeccio 73 % 1005 hPa 8 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 32.8 SO max 62 Libeccio 75 % 1004 hPa 11 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 38.9 SO max 66.9 Libeccio 67 % 1002 hPa 14 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 5 % 40.2 SO max 65.5 Libeccio 70 % 1000 hPa 17 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° prob. 5 % 36.8 SO max 64 Libeccio 70 % 998 hPa 20 nubi sparse +12.2° perc. +11° prob. 10 % 27.9 OSO max 54.5 Libeccio 60 % 999 hPa 23 cielo coperto +10.5° perc. +9.4° prob. 17 % 14.5 O max 26 Ponente 68 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:31

