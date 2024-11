Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre, San Giovanni Rotondo si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,1°C. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con nubi sparse che si presenteranno nella mattina e temperature in aumento fino a raggiungere i 15,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con valori di umidità che si manterranno elevati.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi attorno ai 9,9°C e 9,7°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da nord, con intensità che non supererà i 3,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare segni di miglioramento. Il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 12,5°C entro le 08:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno da nord-nord ovest. L’umidità, sebbene ancora elevata, inizierà a scendere, portando a una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 15,6°C alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si registreranno precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a una giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,2°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%. I venti, sempre leggeri, non porteranno a cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in un ritorno di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.6 N max 3.5 Tramontana 92 % 1026 hPa 5 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 1.9 N max 3.2 Tramontana 91 % 1026 hPa 8 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 4.3 NNO max 5.4 Maestrale 75 % 1026 hPa 11 nubi sparse +15.3° perc. +14.5° Assenti 6.8 NNO max 6.4 Maestrale 59 % 1024 hPa 14 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 5.5 N max 5.3 Tramontana 61 % 1023 hPa 17 nubi sparse +10.6° perc. +10° Assenti 4 N max 5.4 Tramontana 89 % 1024 hPa 20 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 92 % 1024 hPa 23 cielo coperto +10° perc. +9.7° Assenti 5.2 N max 6.3 Tramontana 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:39

