Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per San Giuliano Milanese di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà significativamente nel corso della mattinata, permettendo al sole di farsi spazio e riscaldare l’aria. Le condizioni di vento saranno moderate, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità di circa 3,4 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà grandi variazioni, mantenendo un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 58%. I venti, sempre leggeri, varieranno da Sud a Sud Est, con intensità che non supererà i 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12-15°C. Il cielo rimarrà sereno, e l’umidità si manterrà su valori moderati. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 6 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno e l’umidità si attesterà attorno al 78%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna del sole e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un clima stabile e temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente l’occasione per approfittare di queste belle giornate.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 3.4 O max 3.5 Ponente 80 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.6 OSO max 3.6 Libeccio 81 % 1023 hPa 7 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.4 OSO max 2.7 Libeccio 82 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 2.3 SSO max 2.2 Libeccio 64 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.3° perc. +14.4° Assenti 2.4 ESE max 3.1 Scirocco 57 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 5.3 ESE max 6.6 Scirocco 71 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.4° perc. +10.6° Assenti 7.3 ENE max 9.4 Grecale 77 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 7.2 ENE max 10.2 Grecale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:55

