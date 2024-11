Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a San Giuliano Milanese si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,2°C durante la notte a un massimo di 16,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1026 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà leggermente da est-sud-est, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 98% entro le ore centrali della mattinata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 15,8°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud-ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 3,8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 76%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,9°C sia alle 13:00 che alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 5,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12,2°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’81%, con un vento che continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 2.3 ESE max 2.4 Scirocco 90 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +11.5° Assenti 0.8 SSO max 1.1 Libeccio 92 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.7° Assenti 3.5 OSO max 3.9 Libeccio 92 % 1026 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 3.8 SO max 3.1 Libeccio 80 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 3.5 SE max 3.4 Scirocco 70 % 1024 hPa 16 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 5 ESE max 6.9 Scirocco 81 % 1024 hPa 19 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 5.4 E max 7.1 Levante 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 5.2 E max 6.8 Levante 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:01

