Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, San Giuliano Milanese si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo, oscillando tra un massimo di 14°C e un minimo di 5,7°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà in calo, favorendo una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%, e il vento si muoverà da Ovest a una velocità di circa 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1001 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 9,4°C entro le 9:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 11,7 km/h, e l’umidità scenderà al 67%. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che diventerà sempre più sereno.

Nel pomeriggio, San Giuliano Milanese godrà di un cielo sereno e di temperature che toccheranno i 14°C. La ventilazione si farà più intensa, con raffiche che potranno arrivare fino a 37 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 33%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 996 hPa.

Con il calare della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 28%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese indicano una giornata di Mercoledì 20 Novembre caratterizzata da un clima mite e ventilato, con un cielo che si schiarirà nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno quindi in questo Mercoledì una giornata ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +7.6° Assenti 5.4 O max 7 Ponente 75 % 999 hPa 5 cielo coperto +8.1° perc. +6.7° prob. 2 % 8.3 O max 15.2 Ponente 75 % 996 hPa 8 nubi sparse +8.1° perc. +6.4° Assenti 9.5 O max 20.3 Ponente 73 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.4° perc. +10.2° Assenti 14.8 O max 24.8 Ponente 61 % 996 hPa 14 cielo sereno +14° perc. +12.4° Assenti 16.8 ONO max 32.2 Maestrale 38 % 995 hPa 17 cielo sereno +10.2° perc. +8° Assenti 26.8 NNO max 47.7 Maestrale 28 % 999 hPa 20 poche nuvole +7.9° perc. +5.1° Assenti 17.2 NO max 33.2 Maestrale 27 % 1003 hPa 23 nubi sparse +5.7° perc. +4.7° Assenti 5.6 NNO max 17.3 Maestrale 32 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:46

