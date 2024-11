Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Milanese di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi saranno sparse, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un cielo coperto, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 2,7°C con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest. La temperatura percepita sarà di circa -0,2°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 48%. Con l’avanzare della mattina, si registreranno temperature in aumento, che raggiungeranno i 7,3°C intorno alle 12:00. Il cielo sarà inizialmente sereno, ma si coprirà progressivamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 53%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,9°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 49% e il 61%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5,5 km/h. La situazione meteo continuerà a evolversi verso la sera, quando il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature intorno ai 4,9°C. L’umidità salirà fino al 100%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di temperature fresche e una copertura nuvolosa persistente. Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi e condizioni di umidità elevate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare a manifestarsi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.4° perc. -0.9° Assenti 12.1 O max 24.2 Ponente 51 % 1021 hPa 4 cielo sereno +1.8° perc. -1.1° Assenti 10.1 O max 21.3 Ponente 53 % 1023 hPa 7 cielo sereno +1.6° perc. -1.4° Assenti 10.3 O max 18.8 Ponente 56 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.6° perc. +4.1° Assenti 7 O max 9.2 Ponente 39 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.8° perc. +7.1° Assenti 5.5 ONO max 7.3 Maestrale 33 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.7° perc. +5.7° Assenti 4.5 SO max 4.4 Libeccio 41 % 1029 hPa 19 cielo coperto +4.9° perc. +4.9° Assenti 1.2 O max 2.1 Ponente 44 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.4° perc. +4.4° Assenti 1.6 O max 1.9 Ponente 45 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:44

