Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a San Giuliano Milanese si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutto il giorno. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 8°C a un massimo di circa 12°C, con una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di vento leggero. L’umidità si attesterà attorno al 65%, contribuendo a un clima piuttosto fresco e umido.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 8,5°C, con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà di circa 9,6 km/h, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 11,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 100%, e il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra 4,6 km/h e 7,9 km/h. L’umidità scenderà gradualmente fino al 52%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11°C, con una leggera diminuzione verso le ore più tarde. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 52%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e il vento sarà molto leggero, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese indicano una giornata nuvolosa e fresca, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di meteo variabile e mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +7° prob. 2 % 9.6 ENE max 21.5 Grecale 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +8.7° perc. +7.4° prob. 4 % 8.1 NE max 16.8 Grecale 74 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.8 E max 16.4 Levante 71 % 1023 hPa 10 cielo coperto +10.8° perc. +9.5° Assenti 7.6 ENE max 14.7 Grecale 60 % 1025 hPa 13 cielo coperto +11.9° perc. +10.5° Assenti 7.1 E max 11.8 Levante 52 % 1024 hPa 16 nubi sparse +10.1° perc. +8.7° Assenti 4.6 SSE max 8 Scirocco 61 % 1024 hPa 19 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.4 E max 3.7 Levante 64 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.9 OSO max 3.7 Libeccio 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:53

