Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a San Giuliano Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7°C. La mattina continuerà a presentarsi grigia, con una temperatura che non supererà i 9°C. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera schiarita, ma le nuvole rimarranno predominanti. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di San Giuliano Milanese mostrerà nubi sparse, con una temperatura di 7,3°C e una leggera brezza da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà del 69%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’87%. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 100% alle 07:00, con temperature che varieranno tra 6,5°C e 7,6°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 78%. Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse e temperature che toccheranno i 9,7°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, attorno all’81%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 7°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da ovest-sud-ovest. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità presente nell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per i giorni successivi, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe continuare a caratterizzare il panorama meteorologico della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +6.6° Assenti 4.9 E max 4.8 Levante 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.3 E max 3.4 Levante 86 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° prob. 2 % 0.6 ENE max 0.9 Grecale 86 % 1013 hPa 10 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.5 SO max 4.1 Libeccio 79 % 1012 hPa 13 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.4 SO max 5.1 Libeccio 76 % 1009 hPa 16 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.8 SO max 5.5 Libeccio 82 % 1007 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +7.1° Assenti 4.9 OSO max 4.9 Libeccio 85 % 1007 hPa 22 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.1 O max 4.2 Ponente 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:46

