Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per San Giuliano Milanese di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in graduale aumento. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a un risveglio con cieli sereni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 3,1°C, mentre i venti si faranno sentire con intensità moderata.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 9,8°C intorno a mezzogiorno. La percezione del freddo sarà mitigata grazie a un aumento della temperatura percepita, che si avvicinerà ai 8°C. I venti, provenienti prevalentemente da ovest, si presenteranno con una velocità di circa 12,6 km/h, rendendo l’aria fresca ma gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco massimo di 10,1°C. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 7,9°C, mentre i venti continueranno a spirare da ovest-nordovest con intensità moderata, intorno ai 12,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 3,6°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 11 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 3°C e i 10°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno soddisfazione in questo periodo, mentre i venti freschi contribuiranno a mantenere l’aria frizzante e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.7° perc. -1.3° Assenti 16.7 O max 29.9 Ponente 82 % 995 hPa 5 nubi sparse +2.5° perc. -2.2° Assenti 21.4 O max 45.4 Ponente 76 % 998 hPa 8 cielo sereno +4.8° perc. +1.6° Assenti 14.8 NO max 42.4 Maestrale 54 % 1002 hPa 11 cielo sereno +9.3° perc. +7.3° Assenti 12.6 NO max 32.3 Maestrale 33 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.7° perc. +8.2° Assenti 10.9 ONO max 21.6 Maestrale 29 % 1007 hPa 17 cielo sereno +6.1° perc. +3.7° Assenti 11.7 ONO max 22.8 Maestrale 41 % 1011 hPa 20 cielo sereno +4.4° perc. +1.5° Assenti 12.1 ONO max 25.5 Maestrale 46 % 1015 hPa 23 cielo sereno +3.2° perc. +0.3° Assenti 11.1 ONO max 22.4 Maestrale 45 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:44

