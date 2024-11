Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 13 Novembre a San Giuliano Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un inizio di giornata che vedrà un cielo coperto, per poi aprirsi a schiarite e cieli sereni nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 7,4°C della notte e i 14,3°C nel pomeriggio, mentre i venti si presenteranno leggeri, con velocità che non supereranno i 8,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 7,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’86%. La velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h proveniente da Nord Est, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10,8°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 37% e il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità attorno ai 6,7 km/h. L’umidità si abbasserà, portandosi al 62%.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente favorevole, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 14,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 6%. I venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 3 km/h, rendendo l’atmosfera molto gradevole. L’umidità si manterrà tra il 52% e il 53%.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno agli 8,5°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà verso la fine della giornata, ma senza precipitazioni attese. I venti si faranno più evidenti, con velocità che raggiungeranno i 6,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme indicano una giornata di mercoledì all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7° perc. +5.6° Assenti 7.7 NE max 7.8 Grecale 76 % 1022 hPa 5 nubi sparse +6.6° perc. +5.4° Assenti 6.7 ENE max 6.9 Grecale 77 % 1022 hPa 8 nubi sparse +9° perc. +8.5° Assenti 5.5 E max 7.6 Levante 68 % 1023 hPa 11 nubi sparse +13° perc. +11.8° Assenti 5.8 E max 7.8 Levante 56 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.3° perc. +13.1° Assenti 2.1 ESE max 6.2 Scirocco 53 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.3 N max 3.2 Tramontana 70 % 1020 hPa 20 cielo sereno +8.5° perc. +7.7° Assenti 6.4 ENE max 5.9 Grecale 75 % 1021 hPa 23 nubi sparse +7.5° perc. +6.2° Assenti 7.8 ENE max 7.7 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:52

