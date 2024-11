Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 6,4°C. La mattina, le temperature saliranno fino a 11,4°C e l’umidità scenderà al 48%. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 13,9°C, mentre in serata la temperatura scenderà a 9,1°C. Sabato 16 Novembre, condizioni simili con cielo sereno e temperature che toccheranno i 13,9°C nel pomeriggio. Domenica 17 Novembre, invece, il tempo cambierà drasticamente con nubi sparse e piogge leggere, con accumuli tra 0,31 mm e 1,06 mm. L’umidità supererà il 90%.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,4°C, con una temperatura percepita di 5,1°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 7,7°C, con una leggera presenza di nuvole (12% di copertura). Alle 09:00, si raggiungerà una temperatura di 9,6°C, e alle 10:00 si toccheranno i 11,4°C. La velocità del vento varierà tra 5,2 km/h e 6,8 km/h, mantenendosi sempre da Est. L’umidità scenderà fino al 48% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 13,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Alle 15:00, la temperatura scenderà a 12,1°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,5 km/h, e l’umidità varierà tra il 42% e il 55%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole. Alle 18:00, la temperatura sarà di 9,1°C, con una leggera brezza da Nord Est. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 9,1°C. Alle 21:00, il cielo tornerà a essere sereno, con una temperatura di 8°C e un’umidità che salirà fino al 66%.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si preannuncia serena, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai 7,2°C, con una temperatura percepita di 6,2°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 8,3°C, e alle 09:00 si raggiungerà i 10,2°C. La velocità del vento varierà tra 5,1 km/h e 6,2 km/h, mantenendosi sempre da Est. L’umidità scenderà fino al 53% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 13,9°C, mentre alle 15:00 scenderà a 12,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,7 km/h, e l’umidità varierà tra il 48% e il 61%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno. Alle 18:00, la temperatura sarà di 9,3°C, con una leggera brezza da Nord Est. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 9,3°C. Alle 21:00, il cielo sarà di nuovo sereno, con una temperatura di 8,4°C e un’umidità che salirà fino al 72%.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,6°C, con una temperatura percepita di 9°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h proveniente da Est-Nord Est, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Alle 06:00, si registrerà la prima pioggia leggera, con una temperatura di 10,2°C. La pioggia continuerà fino alle 11:00, con accumuli che varieranno da 0,31 mm a 1,06 mm. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 10,9°C.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,4°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, e la velocità del vento varierà tra 2,1 km/h e 4,1 km/h.

Nella sera, la pioggia leggera persisterà, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C. Gli accumuli di pioggia continueranno, con valori che raggiungeranno fino a 0,5 mm. L’umidità si attesterà intorno al 93%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a San Giuliano Terme si preannuncia variabile. Venerdì e Sabato offriranno condizioni meteorologiche prevalentemente serene e temperate, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere e un aumento dell’umidità. Si consiglia di prepararsi per un weekend di bel tempo, ma di tenere a mente la possibilità di pioggia per Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.