Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme di Domenica 10 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della mattinata, portando a un pomeriggio di sole. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da est, contribuendo a un clima piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno all’87%. La velocità del vento sarà di circa 7 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità rimarrà alta, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 17,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori che varieranno tra i 5 e i 8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 60%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 17,8°C. I venti saranno deboli, con una direzione prevalentemente da est-nord-est. L’assenza di precipitazioni garantirà una giornata ideale per attività all’aperto. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori ottimali, attorno ai 1019 hPa.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a zero. I venti si faranno leggermente più intensi, ma sempre sotto i 10 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna del sole e di temperature miti, con un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 18°C, rendendo le giornate autunnali particolarmente gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 6.9 E max 7.1 Levante 87 % 1021 hPa 5 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 8.5 E max 8.7 Levante 86 % 1021 hPa 8 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 7.8 E max 10.1 Levante 75 % 1021 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° Assenti 6.6 E max 7.5 Levante 60 % 1020 hPa 14 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 1.7 ENE max 4 Grecale 59 % 1019 hPa 17 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 74 % 1020 hPa 20 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 7.1 ENE max 7.1 Grecale 75 % 1021 hPa 23 cielo sereno +10° perc. +8.9° Assenti 8.4 ENE max 8.9 Grecale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:54

