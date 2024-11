Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà un clima gradevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 4%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 4 e i 6 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 13°C. Le nuvole inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che potrà arrivare fino al 24%. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta. I venti si faranno più deboli, con intensità che non supererà i 3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8°C. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno fresche e cieli prevalentemente sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6° perc. +4.8° Assenti 6 E max 6 Levante 65 % 1022 hPa 5 cielo sereno +5.6° perc. +4.7° Assenti 5.2 E max 5.1 Levante 60 % 1022 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +6.8° Assenti 6.3 E max 7.3 Levante 59 % 1023 hPa 11 cielo sereno +12.6° perc. +11.1° Assenti 4.3 ESE max 3.8 Scirocco 46 % 1023 hPa 14 poche nuvole +13.5° perc. +12.2° Assenti 0.2 NE max 2 Grecale 48 % 1022 hPa 17 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.7 NNO max 3.9 Maestrale 62 % 1023 hPa 20 poche nuvole +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.4 ENE max 4.2 Grecale 65 % 1024 hPa 23 cielo sereno +7.5° perc. +6.6° Assenti 5.9 ENE max 5.6 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.